Chuyên gia nêu lý do đậu có thể chống lão hóa, giúp da căng sáng hiệu quả

“Chúng là nguồn cung cấp protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có nguồn gốc thực vật tuyệt vời, tất cả đều đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe tổng thể”, chuyên gia dinh dưỡng Doli Baliyan nói.

Sức khỏe làn da

Cũng theo vị chuyên gia, một trong những dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất là các tình trạng xuất hiện trên làn da của chúng ta. Đậu rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và E, sẽ giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra.