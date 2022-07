Chuyên gia mách bạn cách nằm điều hòa để không bị đau họng

Dưới đây PGS Đào đưa ra một số lời khuyên để phòng chống đau họng do dùng điều hòa:

- Kiểm soát nhiệt độ phòng, không để nhiệt độ dưới 26 - 28 độ C.

- Trong 30 phút đầu có thể để chế độ làm lạnh nhanh. Nhưng sau 30 phút, khi căn phòng đã đủ mát, sẽ nâng nhiệt độ lên tối thiểu 27-28 độ C. Ngưỡng nhiệt độ này được xem là phù hợp với hệ thống biểu mô của niêm mạc đường hô hấp (nhiệt độ của lớp bề mặt của hệ thống này là 30 - 31 độ C). Bạn sẽ giảm tần suất đau họng do điều hòa. Những gia đình có trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, cần đảm bảo duy trì nhiệt độ 28 độ C.

- Thời gian nằm điều hòa: Tuyệt đối không nằm liên tục hoặc không ngồi làm việc dưới điều hòa quá 6 giờ đồng hồ trong một ngày. Khi nằm ngủ, miệng hay há ra, mũi phải hoạt động hết công suất. Nếu nằm dưới điều hòa quá lâu dễ bị đau họng.