Chuyên gia lý giải vệt khí hình phễu trên bầu trời Thanh Hóa

Miền Bắc và Trung Bộ đang chịu đợt rét mạnh nhất từ đầu năm do ảnh hưởng không khí lạnh. Nhiệt độ tại Phan Xi Păng (Lào Cai) hôm qua xuống - 3 độ, xuất hiện băng giá. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày hôm nay (26/12) không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Hà Nội nhiệt độ khoảng 10-22 độ, những ngày sau đó ban ngày lên 25 độ, ban đêm lên 17-18 độ C. Điểm cao trên 1.600 m so với mực nước biển như Sa Pa từ 3-12 độ sẽ tăng lên 6 -18 độ C.

Nguồn, MXH