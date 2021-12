Chuyên gia lo ngại về kịch bản bất ngờ vụ đấu giá đất cao bất thường

Your browser does not support the audio element.

Sau nhiều lần "rượt đuổi" nhau trong buổi đấu giá, cuối cùng lô đất mang ký hiệu số 3-12 có diện tích 10.000 m2 được bán cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, với mức giá 24.500 tỷ đồng, trung bình 2,4 tỷ đồng/m2 (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Bất động sản TPHCM (HoREA) - vừa đưa ra những quan ngại về một số tác động bất lợi từ các phiên đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm hôm 10/12 vừa qua.

Theo ông Châu, kết quả các cuộc đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm với giá đất trúng đấu giá có thể đã bị đẩy lên mức quá cao so với giá trị thực tại thời điểm hiện tại, có thể không có lợi cho sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản.