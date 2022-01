Chuyên gia lo ngại sang chấn tâm lý khi học online quá lâu

Khi trường học đóng cửa do Covid-19, học trực tuyến thông qua Internet là giải pháp hàng đầu được các nền giáo dục thực hiện. (Nguồn: TTXVN)

Khủng hoảng tâm lý học đường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là điều ngành giáo dục đã đặt ra. Thực tế, đã có những vụ việc thương tâm, những sang chấn tâm lý đã diễn ra với học sinh, đặc biệt lứa tuổi tiểu học. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, thời điểm này để học sinh học online kéo dài còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc học sinh được trở lại trường học trực tiếp.

Báo động đỏ

Đầu năm học mới, những vụ việc học sinh tử vong do bị điện giật, nổ điện thoại diễn ra trong thời gian học online khiến nhiều phụ huynh không khỏi bất an, đặc biệt nhiều gia đình bố mẹ vẫn phải đi làm và phải “nhốt” con trong nhà.

Có thể kể đến như, một học sinh lớp 5 phường Hạ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) bị điện giật tử vong khi học trực tuyến. Thời gian sau đó, một học sinh lớp 5 tại huyện Nam Đàn, Nghệ An tử vong do chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khi vừa sạc vừa học online. Hai sự việc trên gây chấn động dư luận, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng rất bất an nhưng vì dịch bệnh nhiều phụ huynh vẫn ngậm ngùi “sống chung với dịch".