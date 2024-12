Chuyên gia: Không nên mua bán khi giá vàng biến động khó lường

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi thị trường vàng trong nước và thế giới trải qua vài tuần đầy biến động. Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần “thắt dây an toàn”, hạn chế mua bán, vì trong tháng 12 có thể sẽ là một chặng đường gập ghềnh khó đoán định của mặt hàng kim loại quý này. Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Ông Hiếu phân tích thị trường vàng có hai phân khúc là thị trường vàng miếng và vàng nhẫn. Thị trường vàng miếng đang được kiểm soát về giá theo chương trình bình ổn của Ngân hàng nhà nước (NHNN). NHNN đã thành công trong việc kéo giá từ đỉnh 92 triệu đồng/lượng hồi tháng 5 xuống còn 78 triệu sau đó, nhưng có thời điểm vàng lên gần 90 triệu đồng/lượng và đã về hơn 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng biến động khó lường, chuyên gia khuyến cáo hạn chế mua bán. (Ảnh minh hoạ). “Nguyên nhân giá vàng biến động thời gian qua là do khan hiếm và sự biến động địa chính trị tại Trung Đông và nhất là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có tác động mạnh lên thị trường vàng. Ở trong nước, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều khan hiếm, trong khi vàng nhẫn chưa được đưa vào chương trình bình ổn giá, mà nguồn cung cũng không có đã dẫn đến giá khó đoán định giá”, ông Hiếu nói. Cũng theo chuyên gia này, giá vàng thế giới giảm về 2.683 USD/ounce sáng 10/11 khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. "Hiện nay giá vàng có nhiều biến động khó lường. Vì thế các nhà đầu tư vàng nên thận trọng tính toán “thắt dây an toàn”, không nên mua - bán vào thời điểm này vì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói. Trong khi đó, Phó chủ tịch Hiệp hội vàng Đinh Nho Bảng cho rằng, rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới, vì giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi biến động giá vàng trên thế giới. Những biến động ở Gaza sẽ tác động đến giá vàng. Vì thế, trong những ngày tới giá vàng trên thế giới sẽ tiếp tục có nhiều biến động. Thị trường vàng trong nước cũng sẽ biến động theo và nhà nước không thể can thiệp vào giá vàng cũng như không thể xuất quỹ dự trữ vàng để ổn định thị trường. Nhà nước chỉ điều hành thị trường vàng bằng cơ chế, chính sách chứ không phải điều hành bằng vật chất là bơm vàng ra thị trường. "Chúng ta không thể khẳng định được giá vàng khi nào sẽ được điều chỉnh giảm hay tăng, bởi chúng ta chịu tác động bởi giá vàng thế giới. Do vậy, nếu đầu tư vào vàng lúc này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế nhà đầu tư cần hết sức bình tĩnh, thận trọng, không nên mua bán nhiều tại thời điểm này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không có nguồn vàng để mua vào”, ông Bảng nói. Cũng theo ông Đinh Nho Bảng, hiện nay thị trường vàng của chúng ta có hai nhu cầu cơ bản. Thứ nhất là nhu cầu mua vàng để đầu cơ, tích trữ. Thứ hai là mua vàng để làm quà tặng, trang sức vào mùa cưới. “Nhu cầu đâu cơ, tích trữ, lướt sóng thì không biết bao nhiêu cho đủ. Còn việc mua vàng để làm trang sức, quà tặng trong mùa cưới thực sự không nhiều. Vì thế, khi giá vàng còn biến động mạnh như hiện nay, nhà đầu tư không nên mua bán vàng. Nếu mua bán vàng thì tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ ”, ông Bảng khuyến cáo. Tuần trước, giá vàng miếng tăng đến trên 5 triệu đồng/lượng/tuần, sang tuần này đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng/tuần. Với mức điều chỉnh này nhà đầu khó tìm được lợi nhuận, thậm chí bị thua lỗ nếu cứ chạy theo mua đuổi, bán đuổi. Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần đứng ở quanh ngưỡng trên 2.650 USD/ounce. So với chốt tuần trước, giá vàng thế giới đã giảm mạnh gần 66 USD/ounce. Tuần qua, chứng kiến sự sụt giảm mạnh của giá vàng thế giới ngay phiên đầu tuần, mất đến hơn 91 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã rơi tự do từ trên ngưỡng 2.716 USD/ounce, có lúc về ngưỡng 2.619 USD/ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng được các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết mức 83,3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra. Thương hiệu DOJI tại Hà Nội và TP.HCM giữ nguyên mức giá mua và bán của rạng sáng qua là 83,8 triệu đồng/lượng và 84,8 triệu đồng/lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ neo ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 83,68 triệu đồng/lượng mua vào và 84,78 triệu đồng/lượng bán ra. PHẠM DUY