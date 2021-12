Chuyên gia dự báo yếu tố có thể khiến giá bất động sản tăng năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Yếu tố quan trọng định hình thị trường bất động sản 2022

Theo đề xuất của nhóm nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các chuyên gia, trong tổng quy mô gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế 2 năm 2022-2023 (445.760 tỷ đồng giá trị thực chi) thì có tới 150.000 tỷ đồng được đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Theo chuyên gia, việc đầu tư hạ tầng được thực hiện ra sao sẽ là yếu tố định hình thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Trong báo cáo vừa phát hành, nhóm nghiên cứu VnDirect cũng cho rằng thị trường bất động sản vùng lân cận TPHCM sẽ hút đầu tư vào năm 2022, nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực này.

Mức độ quan tâm về bất động sản ở nhiều tỉnh thành tăng mạnh sau đại dịch, theo thống kê của Batdongsan.com.vn (Ảnh: Đ.V).

"Cơ sở hạ tầng những khu vực vệ tinh này đang dần được hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian đến TPHCM, từ đó giúp củng cố quyết định mua bất động sản vùng ven", chuyên gia VnDirect nhận định.