Chuyên gia dự báo thời điểm Harry và Meghan ly hôn

Harry và Meghan dù không giải thích nhưng cũng có động thái bác bỏ chuyện tan vỡ. Họ liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ hay tụ tập bạn bè. Lần gần nhất là hai vợ chồng đi xem show diễn của Katy Perry vào ngày 4/11.

Trên Mirror tháng 9, chuyên gia về mối quan hệ Louella Alderson, đồng sáng lập ứng dụng hẹn hò So Syncd, đánh giá Harry và Meghan ly hôn gây tổn thất lớn cho sự nghiệp tại Hollywood bởi họ xây dựng thương hiệu và kinh doanh từ mối quan hệ hôn nhân. Do đó, theo Alderdon, họ có thể học theo vợ chồng Will và Jada Pinkett giữ sự thật ly thân trong bí mật.

Trong khi tình trạng hôn nhân của Harry và Meghan được quan tâm nhiều, cặp vợ chồng đang cố gắng mở rộng vòng giao tiếp ở Hollywood. Đầu tháng 11, họ được nhìn thấy cùng đi cùng Cameron Diaz, Benji Madden và Zoe Saldana đến Las Vegas xem show Katy Perry.

Dù bạn bè nổi tiếng ngày càng nhiều, Harry và Meghan được cho là bực mình khi thấy Hoàng tử William và Công nương Kate sở hữu danh sách dài người quen trong giới giải trí.

“Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu ngôi sao lớn liên hệ với William và Kate để bày tỏ sự ủng hộ giữa thời điểm bất hòa với Harry và Meghan. Họ (Harry và Meghan) đã chuyển đến California, nhưng William và Kate mới là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất ở đó. Những người đó nhấn mạnh họ sẽ làm điều tương tự bất kể vợ chồng Sussex sống ở đâu. Nhưng chắc chắc họ thích cho Meghan và Harry thấy Hollywood vẫn bị ám ảnh nhiều bởi hoàng gia”, nguồn tin nói với tạp chí Closer.