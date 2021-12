Chuyên gia dự báo phân khúc bất động sản này ở TPHCM sẽ tăng giá năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Chuyên gia cho rằng nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong năm 2022, do chi phí phát triển dự án đang tăng mạnh (Ảnh: DT).

Ba yếu tố thúc đẩy nhu cầu bất động sản nhà ở

Vndirect vừa công bố báo cáo ngành bất động sản với chủ đề "Sẵn sàng phục hồi mạnh mẽ".

Theo đó, nhóm nghiên cứu Vndirect cho biết có ba yếu tố thúc đẩy nhu cầu bất động sản nhà ở trong năm 2022. Thứ nhất, nguồn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thị trường phục hồi trên diện rộng.