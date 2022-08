Chuyên gia dự báo biến động điểm chuẩn đại học

Để có thể dự đoán điểm chuẩn năm nay bằng phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ thí sinh có thể lấy điểm chuẩn của năm 2021 cộng thêm 0,5-1 điểm sẽ ra điểm ở ngưỡng an toàn để cân nhắc đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn của những ngành hot có thể tăng 1 - 2 điểm.

Ngoài ra, tùy theo ngành/chương trình đào tạo (trừ một số ngành khó tuyển), điểm trúng tuyển sẽ cao hơn điểm sàn 2 - 6 điểm, một số ngành “cực hot” như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Y dược, Hàn Quốc học… điểm chuẩn có thể cao hơn điểm sàn 7-8 điểm.

Năm 2022, ĐH Quốc gia Hà Nội tăng ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển lên 20 điểm. Năm ngoái, mức điểm này là 18 điểm. Như vậy, điểm sàn năm 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội tăng 2 điểm so với năm trước.

Dự đoán, điểm chuẩn khối khoa học sức khỏe sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2021. TS Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng ĐH Duy Tân, Đà Nẵng, phân tích số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên không nhiều như năm trước.

Ngoài ra, khối ngành Công nghệ thông tin, điểm chuẩn có thể cao hơn so với năm trước. Khối ngành này được các trường dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển sớm nên số thí sinh cạnh tranh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT tăng lên, trong khi chỉ tiêu lại ít đi.

Mặt khác, điểm thi khối A không thay đổi so với 2021 nhưng số thí sinh điểm 20 - 25 của khối này lại chiếm số lượng lớn. Những lý do này có thể khiến điểm chuẩn thuộc khối ngành Công nghệ thông tin cao hơn so với năm ngoái.