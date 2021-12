Chuyên gia: Đầu tư lướt sóng đất nền sẽ rủi ro trong năm 2022

Your browser does not support the audio element.

Dòng tiền chảy vào bất động sản ồ ạt, tạo ra các đợt sóng trên thị trường này (Ảnh: N.M).

Tại tọa đàm "Giao dịch trở lại, đất nền có sốt giá cuối năm?" do báo điện tửDân trí vừa tổ chức, một câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm, đó là đầu tư đất nền giai đoạn hiện tại có những lo ngại rủi ro gì.

Trả lời câu hỏi này, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đầu tư là có rủi ro. Không có hoạt động đầu tư nào không có rủi ro cả. Chính vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu và kiểm soát, chứ không phải vì rủi ro mà không đầu tư.