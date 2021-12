Chuyên gia đánh giá việc tu sửa biến nhà thờ Đức Bà Paris thành công viên

Your browser does not support the audio element.

Hiện tại, một số chuyên gia kiến trúc tại Pháp đang lên tiếng chỉ trích hoạt động tu sửa nhà thờ Đức Bà Paris (Ảnh: Telegraph).

Nhà thờ Đức Bà Paris gặp hỏa hoạn vào ngày 16/4/2019 khiến một số cấu trúc nguyên bản của nhà thờ bị hủy hoại và phải xây mới. Hoạt động tu sửa nhà thờ có niên đại từ thế kỷ 14 là một trọng trách khó khăn.

Mới đây, hoạt động tu sửa ấy đã vấp phải những chỉ trích từ giới chuyên gia khi họ đánh giá rằng công trình nhà thờ cổ kính đang bị làm mới với những ý tưởng khiến nơi đây trở thành "công viên giải trí Disney".

Hiện tại, hoạt động tu sửa nhà thờ vẫn đang được tích cực tiến hành để đảm bảo theo đúng kế hoạch, để nơi đây sẽ có thể mở cửa hoạt động trở lại kể từ năm 2024. Giới chuyên gia tại Pháp dõi theo từng động thái tu sửa công trình kiến trúc vốn được xem như một niềm tự hào của Pháp.