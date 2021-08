Chuyên gia chia sẻ: Bí quyết chọn sườn heo tươi ngon chuẩn hàng chất lượng

Nếu bạn chọn sườn ở hàng trước, lớp sụn trải dài các rẻ xương thường to và cứng. Những người có sở thích ăn xương sụn nên chọn chúng để chế biến món ăn.

Cách chọn sườn tươi ngon dù là sườn non hay những thực phẩm khác muốn ngon thì cần phải có độ tươi. Do đó, khi chọn sườn bạn nên nhìn màu sắc của nó để biết được độ tươi ngon của sườn. Thông thường sườn non tươi có màu hồng nhạt, ấn vào thấy có sự đàn hồi, không có mùi ôi thiu, không có nhiều nhớt dính thì là sườn ngon mới giết mổ.



Cách chọn sườn tươi ngon