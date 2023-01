Chuyên gia chỉ ra 5 bộ phận trên xe cũ không hỏng cũng sửa để yên tâm đi Tết

Với những dòng xe cũ đã dùng trên dưới 10 năm, những bộ phận của hệ thống làm mát như bình nước, bơm nước, dây dẫn,... ít nhiều sẽ bị xuống cấp. Nếu không may hệ thống này bị trục trặc hoặc rò rỉ, hết nước làm mát còn gây ra nóng máy, quá nhiệt, bó máy,... rất nguy hiểm khi đi đường dài.

Theo kỹ sư Đại, đối với 'xe cỏ', 5 hạng mục dưới đây dù không hỏng cũng nên quan tâm chú ý để có những chuyến đi xa an toàn, an tâm nhất:

Tuy vậy, đối với những chiếc xe cũ đã sử dụng trên dưới 10 năm hiện chỉ còn giá trị một vài trăm triệu, việc bỏ cả chục triệu đồng để bảo dưỡng toàn bộ lại là vấn đề lớn. Thế nên, những chủ xe am hiểu về kỹ thuật thường ưu tiên chăm sóc tập trung vào một số bộ phận hay hỏng hóc để vừa tiết kiệm chi phí trong khi vẫn đạt hiệu quả vận hành cao.

Vì vậy, hệ thống làm mát nói chung và nước làm mát nói riêng cần liên tục được kiểm tra. Nếu nước làm mát bị hao, có thể do nhiều lý do như thủng két nước, rò rỉ qua dây dẫn, bay hơi hoặc do hỏng bơm nước mát,... cần xem xét kỹ để có biện pháp khắc phục triệt để.

Ngoài ra, chủ xe cũng nên theo dõi để thay dầu nhớt định kỳ. Trước mỗi dịp cần di chuyển nhiều như tết Nguyên đán, nên thay thế trước một chút cho yên tâm. Đồng thời, cần chú ý đến chủng loại và thông số phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất.

2. Bảo dưỡng phanh xe

Phanh xe (thắng) là bộ phận cực kỳ quan trọng, giúp điều chỉnh tốc độ và giữ an toàn cho chiếc xe. Theo thời gian, phanh xe sẽ bị mòn và chai cứng, mất tác dụng phanh rất nguy hiểm. Tuy vậy, nhiều người thường chỉ đem đi bảo dưỡng, sửa chữa khi phanh đã có vấn đề.

Trước những chuyến đi dài như đợt tết Nguyên đán sắp tới, chủ xe nên kiểm tra phanh xe để không gặp phải rủi ro đáng tiếc khi vận hành xe ô tô. Thông thường, tại các gara, thợ sửa xe sẽ tiến hành tháo bánh xe, sau đó tháo phanh xe để kiểm tra bố, kiểm tra dầu. Cuối cùng là vệ sinh bố phanh nếu bị bẩn do bụi bám vào, tra mỡ ắc thắng rồi ráp lại như ban đầu.

Phanh đĩa sau một thời gian sử dụng có thể bị cong, vênh hoặc không phẳng đều, làm mất khả năng giảm tốc độ của xe. (Ảnh minh hoạ: Otohui)

Đối với phanh đĩa, sau một thời gian sử dụng, dưới sự tác động của việc phanh cùng môi trường bên ngoài như đất, đá, nhiệt độ,... có thể gây cong vênh đĩa phanh, làm đĩa phanh bị gồ ghề hay độ dày không đồng nhất. Trong những trường hợp đó, láng đĩa phanh được coi là biện pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề về phanh.