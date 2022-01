Chuyên gia chỉ loạt yếu tố có thể tác động mạnh bất động sản năm nay

Chuyên gia cho rằng nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong năm 2022, do chi phí phát triển dự án đang tăng mạnh (Ảnh: DT).

Dựa trên nguồn tổng hợp dữ liệu của CBRE và Savills, nguồn cung mới và căn hộ bán được trong năm 2021 có thể giảm từ 7 -13% so với cùng kỳ chủ yếu do giãn cách xã hội trong quý III/2021. Trong khi đó, trong năm 2021 hai doanh nghiệp lớn ngành xây dựng lại ghi nhận lần lượt khoảng 25.000 tỷ đồng và 18.000 tỷ đồng giá trị ký mới, cao gấp 3,6 lần và 2 lần so với năm 2020.

Chuyên gia nhận định giá trị hợp đồng mới tăng trong năm 2021 một phần có thể là do bị trì hoãn từ năm 2020 do dịch Covid-19.

Đưa ra dự báo về triển vọng năm 2022 đối với ngành xây dựng, chuyên gia SSI nhấn mạnh đến những yếu tố hỗ trợ từ thị trường bất động sản. Bởi nguồn cung của thị trường bất động sản là cơ sở cho những giá trị hợp đồng mới của ngành xây dựng.