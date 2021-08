Rất nhiều người đã thử uống giun đất tươi

Bên dưới các clip thử uống giun đất tươi, cũng có rất nhiều bình luận bày tỏ sự sợ hãi, nổi da gà trước hành động này:

- Chưa gì đã thấy đau bụng.

- Ôi nhìn nói ngọ nguậy thôi đã đủ sợ rồi nói gì uống.

- Uống sống rồi mai mốt nó làm ổ trong bụng rồi sao?

Đây không phải lần đầu tiên trên mạng xã hội xuất hiện những trào lưu liên quan đến ăn uống nhưng sai lệch thông tin như vậy. Trước đây, đã từng có trào lưu đua nhau ăn cay đến mức loét dạ dày hoặc thậm chí dẫn đến tử vong, hay trend ăn mật ong đông lạnh cách đây không lâu...

Nếu như không có các thông tin rõ ràng, các trào lưu này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nhất là khi có nhiều bạn trẻ, trẻ em học làm theo.

Một cô gái thử uống giun đất sống

*Các chuyên gia khuyến cáo không tự ý sử dụng giun đất để chữa Covid-19, không có tác dụng điều trị Covid.



Theo PGS.TS Phạm Vũ Khánh, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý y - dược cổ truyền, Bộ Y tế, giun đất trong Đông y được gọi là địa long có tính hàn, có tác dụng hoạt huyết và được sử dụng trong các bài thuốc Đông y để chữa các trường hợp bị ứ huyết như chữa di chứng, tai biến mạch máu não do đông máu hoặc phối hợp các vị khác chữa sốt rét.



Tuy nhiên, ông chia sẻ rằng: "Trên thực tế, để đưa một bài thuốc vào phác đồ điều trị cần qua giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm nghiêm ngặt và cho đến nay, bài thuốc từ địa long không có trong hướng dẫn điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bộ Y tế".



Đồng quan điểm, PGS.TS.Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, Covid-19 là bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.



Các loại thuốc đang được sử dụng hiện nay chỉ có tính chất điều trị triệu chứng và nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống đỡ với virus. Ông khẳng định: "Do đó, thuốc làm từ địa long hay giun đất không có tác dụng điều trị Covid-19".



Vì thế, tốt nhất, chúng ta không nên nghe theo bất kì phương pháp trị Covid nào, điển hình là ăn hay uống những thứ chưa được các cơ quan y tế kiểm chứng.