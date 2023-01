Chuyên gia cảnh báo không nên tích trữ thực phẩm trong dịp Tết

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), vào dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao so với ngày thường, đặc biệt các sản phẩm thịt, cá, trứng, sữa, bánh kẹo, mứt, rượu bia... Do đó các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải tăng công suất sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường.



Sau 3 năm phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt năm nay tình hình dịch đã kiểm soát tốt nên việc sản xuất, tiêu dùng tăng hơn so với các năm vừa qua.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết: Thời gian qua, một số sản phẩm có nguồn gốc động vật không đảm bảo đã được phát hiện. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các tỉnh có nhiều cửa khẩu, các tỉnh tập trung nhiều cơ sở sản xuất chế biến, lò mổ, cơ sở chứa sản phẩm đông lạnh.