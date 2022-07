Chuyên gia cảnh báo không chủ quan trước nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập

Virus đậu mùa khỉ. Ảnh: CDC Mỹ

Bệnh đậu mùa khỉ được WHO xác định là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng. Đây là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra.