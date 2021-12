Chuyên gia cảnh báo 9 yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư

Your browser does not support the audio element.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 126.000 ca mắc mới và 94.000 người tử vong vì căn bệnh này. Mặc dù ung thư là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm nhưng đa phần bệnh nhân đến khám lại thường ở giai đoạn muộn, khi đó hiệu quả điều trị sẽ không cao và để lại những gánh nặng về tài chính, thể xác và tinh thần. Do đó việc phòng ngừa ban đầu đối với bệnh ung thư là biện pháp tích cực hơn việc chẩn đoán và điều trị.

Chuyên gia Bệnh viện K cho biết, có khoảng 50% các loại ung thư có thể phòng ngừa được. Để phòng ngừa ung thư, đầu tiên cần cố gắng loại trừ hoặc giảm tối đa sự tiếp xúc với các chất gây ung thư để phòng không cho xảy ra sự khởi phát và khởi động bệnh ung thư như không hút thuốc, không uống rượu, bảo hộ lao động tốt khi làm công tác phóng xạ.

Dưới đây là các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư:

Hút thuốc lá:

Rượu, thuốc lá là tác nhân làm gia tăng nguy cơ ung thư.

Là nguyên nhân dẫn tới khoảng 21% tổng số ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới, trong đó 90% ung thư phổi, 75% ung thư miệng, thực quản, hạ họng thanh quản, 5% ung thư bàng quang và nhiều loại ung thư khác nữa. Nguy cơ gây ung thư tăng theo thời gian hút thuốc, hút thuốc lá thụ động cũng là một yếu tố nguy cơ.