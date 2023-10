Chuyên gia: Cân nhắc giải pháp giảm tác hại thay thế thuốc lá điếu

Giáo sư Riccardo Polosa.

Thực tế cho thấy, tương tự việc cai thuốc, những nỗ lực để loại bỏ hoàn toàn những sản phẩm chứa nicotine gần như là điều bất khả thi, do vậy, nhiều chuyên gia quốc tế đã kêu gọi các nước cân nhắc nhìn nhận những ảnh hưởng tích cực của biện pháp giảm tác hại bằng những sản phẩm thay thế thuốc lá điếu với hiệu quả đã được chứng minh tại nhiều nước như Nhật Bản, Anh, New Zealand...

Mới đây, nhân chuyến công tác đến Việt Nam, ông Riccardo Polosa, Giáo sư Khoa Nội Đại học Catania (Italy), chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực hô hấp, người sáng lập Trung tâm Xuất sắc về Chiến lược Giảm thiểu Tác hại (Centre of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction – CoEHAR) đã chia sẻ với một số phóng viên Việt Nam về những kết quả nghiên cứu khoa học xoay quanh biện pháp giảm thiểu tác hại thuốc lá bằng những sản phẩm thay thế ít tác hại hơn.

- Thưa ông, các giải pháp giảm tác hại thay thế thuốc lá điếu như thuốc lá mới đã phổ biến từ lâu trên thị trường, được nhiều nước đưa vào quản lý dưới luật kiểm soát thuốc lá hiện hành. Từ góc độ khoa học, xin ông đưa ra những chia sẻ cụ thể về ảnh hưởng, tác động của các sản phẩm này.

Giáo sư Riccardo Polosa: Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu trên 5.000 người hút thuốc chuyển sang dùng các sản phẩm thuốc lá mới trong 5 năm (từ năm 1991-1996). Đây có thể xem là nghiên cứu lớn nhất và lâu nhất từ trước đến nay trên đối tượng người hút thuốc.

Kết quả cho thấy sau năm đầu tiên, những người hút thuốc mắc bệnh ho mạn tính đã cải thiện 20% tình trạng sức khỏe, và con số này liên tục tăng dần trong 4 năm còn lại của nghiên cứu.