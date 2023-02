Chuyên gia Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngoài ra, hai nước còn hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; tìm kiếm động lực phát triển mới, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng đã được xác định.

Đồng thời, Singapore cũng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, như trong lĩnh vực thu thuế, ngân hàng, quản lý dân cư cũng như hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng học bổng cho cán bộ quản lý các cấp tại Việt Nam là những lĩnh vực hợp tác phát triển giữa hai nước. Hiện có khoảng 13.000 người Việt Nam tại Singapore đang học tập và làm việc tại Singapore.

Về chính sách đối ngoại, hai nước đang trao đổi liên tục về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh ASEAN cần kiên định lập trường về Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Chuyên gia Panda đánh giá: "Đây là cơ hội tốt để cả Việt Nam và Singapore thúc đẩy đoàn kết nội khối nhằm giải quyết các thách thức an ninh ở Biển Đông, vấn đề Myanmar, kinh tế (đặc biệt là chuỗi cung ứng và tái cơ cấu), phát triển bền vững và chuyển đổi số để đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định ở khu vực vì lợi ích của mỗi nước và của khối ASEAN".

Tựu chung, chuyên gia Panda nhận định cả Việt Nam và Singapore đều có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác hơn nữa. Thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và ASEAN cùng là lĩnh vực mà cả hai quốc gia ASEAN này có thể tìm kiếm lợi ích chung.

Trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn, hợp tác ba bên giữa Ấn Độ, Việt Nam và Singapore có thể là một cơ chế mới bổ sung cho những cơ chế hiện có về các vấn đề như an ninh hàng hải và cung cấp hỗ trợ logistics đảm bảo có thể khai thác lĩnh vực hàng hải.