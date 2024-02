Chuyện gì sẽ xảy ra với Karina?

aespa là nhóm nữ có fandom đông đảo ở Hàn - Trung. Hai thị trường chủ yếu của aespa đều có điểm chung là khắt khe với vấn đề hẹn hò của thần tượng. Điển hình như làn sóng tẩy chay hồi tháng 8/2023 hướng đến Joshua (SEVENTEEN).

Nam idol bị một bộ phận fan quay lưng, biểu tình đòi rời nhóm vì rộ tin đồn hẹn hò với người mẫu Cho Miyoung. Dù thông tin chưa một lần xác thực nhưng ồn ào này kéo dài suốt một thời gian làm ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của nam thần sinh năm 1995.



Tin hẹn hò chưa xác thực từng khiến Joshua (SEVENTEEN) bị fan Trung tẩy chay, yêu cầu rời nhóm.

Mọi chuyện còn khó khăn hơn khi Karina là idol nữ. Theo tiết lộ từ người trong ngành, Karina và Lee Jae Wook là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Trên MXH xứ Trung, các topic liên quan đến cặp đôi hot nhất hôm nay đều thu về lượng tương tác cực khủng.

Ở năm thứ 4 sự nghiệp, nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Karina hẹn hò. Nhất là khi Karina nổi tiếng với hình tượng girlcrush, là "bạn gái trong mơ" của nhiều người hâm mộ - cả nam lẫn nữ.



Với cương vị trưởng nhóm, mối quan hệ cá nhân của Karina còn làm dấy lên lo ngại sẽ khiến aespa hạ nhiệt.

Với cương vị trưởng nhóm, mối quan hệ cá nhân của Karina còn làm dấy lên lo ngại sẽ khiến aespa hạ nhiệt. Hệ lụy tương tự đã từng xảy ra với TWICE, khi leader Jihyo xác nhận hẹn hò Kang Daniel. Một bộ phận fan nam của TWICE đã không còn gắn bó cùng nhóm. Jihyo hẹn hò còn bị cho là một trong những lý do làm TWICE giảm phong độ.