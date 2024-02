Chuyện gì đang xảy ra với TWICE?

Năm 2016 là năm TWICE bùng nổ nhất khi không chỉ có Cheer Up mà màn comeback TT cũng ấn tượng không kém. TT là một trong những MV có số lượt xem cao nhất của TWICE, điệu nhảy “I'm like TT" từng làm mưa làm gió thời gian dài, viral khắp các mặt trận và còn được nhiều thần tượng cover. So với Cheer Up, hiệu ứng của TT là “một chín một mười", thậm chí còn là ca khúc đưa tên tuổi TWICE tiến xa hơn ở châu Á.

"Cheer Up" đánh dấu liên hoàn hit “phá đảo” Kpop của TWICE.

Khởi đầu với 1 Like Ooh-Ahh độc đáo, gai góc, TWICE bất ngờ trở thành biểu tượng thanh xuân cùng siêu hit Cheer Up. Đây chính là sản phẩm đánh dấu liên hoàn hit “phá đảo” mọi BXH nhạc số của TWICE những năm đầu debut.

TWICE ra mắt vào tháng 10/2015 với MV debut Like Ohh-Ahh.

TWICE nhanh chóng thành công vượt trội, phủ sóng tên tuổi và được truyền thông xưng tụng là nhóm nữ quốc dân tiếp nối SNSD. Trong khoảng thời gian từ 2016 - 2019, hiếm có nhóm nhạc nữ nào vượt TWICE về thành tích âm nhạc và độ nổi tiếng.

Liên tục trong vòng 3 năm 2016 - 2018, TWICE là nhóm nữ duy nhất liên tiếp đạt Perfect All-Kill ít nhất là 2 ca khúc 1 năm. Thành tích nhạc số phá đảo, TWICE trở thành “con cưng quốc dân", là nỗi e dè của nhiều nghệ sĩ khi comeback cùng thời điểm.

TWICE chạm đến vị thế nhóm nữ số 1 gen 3, cả thành tích digital lẫn lượng sales album đều top 1 thế hệ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trước khi BLACKPINK bùng nổ với siêu hit DDU-DU DDU-DU.



Đến thành tích lẹt đẹt, giảm sức hút theo từng đợt comeback

“Cuộc chiến nhóm nữ" ngang tài ngang sức giữa TWICE và BLACKPINK từng diễn ra trong khoảng 2018 - đầu 2019. Tuy nhiên, nếu BLACKPINK được đà tiến ra quốc tế và thành công vang dội thì TWICE dần đánh mất phong độ từ era More & More, I Can't Stop Me.

Tình hình nhạc số càng chững lại khi nhóm đi đến năm thứ 5 hoạt động - 2020. Công chúng bắt đầu hoài nghi về khả năng duy trì danh tiếng của “gà đẻ trứng vàng" nhà JYP.



TWICE dần đánh mất phong độ từ era More & More.

TWICE liên tục comeback, trung bình 2 - 3 lần quảng bá mỗi năm nhưng suốt những năm gần đây, sức hút của nhóm càng về sau càng giảm dần. Thậm chí, nhiều sản phẩm còn hứng chịu thành tích lẹt đẹt, “mất hút" trên các BXH nhạc số.

Trong cơn sốt comeback hè 2022, TWICE quảng bá Talk That Talk nhưng không thể đọ lại sức hút của những hậu bối gen 4. Đây cũng là lúc NewJeans - siêu tân binh HYBE ra mắt, xô đổ hàng loạt kỷ lục chỉ trong thời gian đầu hoạt động.



TWICE quảng bá "Talk That Talk" nhưng không thể đọ lại sức hút của những hậu bối gen 4.