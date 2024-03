Chuyện gì đang xảy ra với "đế chế giải trí" JYP?

Một người dùng mạng đã giả mạo tin nhắn, nhắc trực tiếp tên Hyunjin trong cuộc trò chuyện, cáo buộc nam idol có bê bối tình ái với Han Seo Hee. Rất may đây chỉ là scandal giả mạo.



Nhưng sự việc này lần nữa khơi dậy sự bức xúc của các fan only nhà Stray Kids. Một bộ phận fan cực đoan đã gửi xe tải đến cổng JYP, “đào” lại phốt bạo lực học đường cộng với những ồn ào hiện tại yêu cầu Hyunjin rời nhóm.

Sự vụ Hyunjin chưa qua, Felix cũng dính vào tranh cãi dữ dội chỉ vì… lộ hình ảnh lon nước ngọt trong livestream. Cụ thể, nam idol đang nhận được hảo cảm của công chúng sau khi thực hiện hoạt động từ thiện tại Lào. Nhưng việc vô tình để dính nhãn hàng đang bị tẩy chay mà Felix bị chỉ trích “từ thiện lấy tiếng". Sự việc ảnh hưởng cực lớn đến thiện cảm fan quốc tế dành cho nam idol và nhóm. Do đó, Felix đã phải xin lỗi.



Tuy nhiên, hành động xin lỗi của Felix vẫn khiến JYP bị “ném đá". Nhiều người cho rằng đây là động thái không cần thiết. Sự nhạy cảm quá mức của người dùng mạng xã hội đẩy idol đến những lựa chọn khó xử. Fan lo ngại sự việc lần này sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau này của Felix nói riêng và Stray Kids nói chung với các nhãn hàng.

TWICE vẫn phải chạy show dày đặc dù comeback không mấy bùng nổ

Các fan đã chấp nhận thực tế TWICE không còn giữ được nhiệt như hồi mới debut. 9 cô gái vẫn bền bỉ quảng bá, comeback 2 - 3 lần 1 năm nhưng thành tích ngày càng giảm. Đầu 2023, nhạc số của TWICE bị nhiều netizen nhật xét là “không thể cứu vãn".

Âm nhạc của TWICE không còn tạo tiếng vang như trước, xét về độ viral hay khả năng tạo trend, đều về sau các nhóm nữ gen 4. Màn comeback mới nhất với mini album With YOU-th và single tiếng Anh I Got You cũng gặp tình trạng tương tự.



Tên tuổi TWICE đã chững lại. Dù TWICE có chăm chỉ, bền bỉ đến đâu, hào quang của nhóm cũng đã đi qua bên kia triền dốc. Trong khi đó, “đối thủ" BLACKPINK vẫn vững vị thế số 1 dù không comeback. Xét về danh tiếng và thành tích, mỗi một thành viên BLACKPINK cũng đã “bỏ xa" TWICE trên các BXH âm nhạc.



Debut cùng năm, hoạt động cùng thời và có điểm chung là chạy show cật lực ở năm thứ 10 nhưng SEVENTEEN đang "bỏ xa" TWICE về mặt danh tiếng.