Chuyện EURO 2024: Scotland sẽ hát…quốc ca nào trong trận khai mạc EURO 2024?

Trước trận Anh gặp Scotland tại EURO 2020 có cuộc tranh cãi là Scotland sẽ dùng bài hát nào khi chào cờ. Đa phần người Scot không thích “God Save the Queen” nên nhất quyết đòi cử “Flower of Scotland” khiến dân Anh phê phán là ‘bọn phản loạn’. Sau cùng, ban tổ chức phải nhượng bộ Scotland. Kết quả trận này là 0-0, Scotland bị loại từ vòng bảng.

Scotland là thành viên Vương quốc Anh (Anh, Xứ Wales, Bắc Ireland), quốc ca chính thức đương nhiên là bài “God saves the Queen”. Tuy nhiên, mỗi lãnh thổ thành viên vẫn có quốc ca ‘dự bị’ của mình. Ví dụ xứ Wales là “Hen Wlad Fy Nhadau”, Bắc Ireland là “Londonderry Air” còn Scotland có ít nhất là 4 bài nhưng chưa bài nào được xác định là chính thức, trong đó hay sử dụng nhất là “Flower of Scotland”.

Ngoài “Flower of Scotland”, Scotland còn đến 3 bài có thể hát khi cử quốc thiều: “Scotland the Brave”, “Caledonia” và “Scots Wha Hae”.

Ngược dòng lịch sử, “Flower of Scotland” được sáng tác vào năm 1960 bởi Roy Williamson, một nhạc sĩ dân gian được yêu thích trong nhóm The Corries. Người Scot tin rằng ý nghĩa bài hát nói về William Wallace, một ‘khai quốc công thần’, nhưng thực ra là đề cập đến cuộc chiến tranh giành độc lập thời trung cổ ở Scotland do vua Robert the Bruce lãnh đạo đánh bại quân Anh có quân số và trang bị gấp đôi của vua Edward II chỉ huy trong Trận Bannockburn năm 1314.

Nhóm The Corries biểu diễn bài hát lần đầu tiên vào năm 1967

Theo Live Breathe Scotland, sau khi thắng trận Bruce tuyên bố cuộc chiến bảo vệ đất nước lần này là đòn cảnh báo Edward II phải hối hận và run sợ nếu muốn xâm lược lần nữa. Loài hoa được đề cập trong bài hát này là hoa Kế (Thistle) vốn được xem là quốc hoa của Scotland.