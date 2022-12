Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của người đàn ông và chú chó cưng

May mắn khi ngay trước khi khởi hành, chủ sở hữu của một công ty địa phương là Philadelphia Sign đã biết về kế hoạch của Turcich và quyết định tài trợ cho chuyến đi.

Hành trang của anh bao gồm một chiếc xe đẩy trẻ em có chứa dụng cụ đi bộ đường dài, túi ngủ, máy tính xách tay, máy ảnh DSLR và chiếc thùng nhựa dùng để đựng thức ăn. Turcich cho biết anh vạch ra lộ trình với hai yếu tố chính đó là "đặt chân đến mọi châu lục, đi du lịch với ít rắc rối quan liêu nhất" có thể.

Anh dự đoán chuyến đi mất khoảng 5,5 năm để hoàn thành. Nhưng cuối cùng, toàn bộ hành trình kết thúc trong bảy năm. Nguyên nhân chủ yếu là do anh phải trì hoãn chuyến đi 2 lần. Lần đầu tiên xảy ra khi Turcich bị ốm do nhiễm vi khuẩn, anh ấy mất vài tháng để hồi phục và lần thứ hai là do đại dịch Covid-19.

Hoàng Dung (lược dịch)