Chuyển động SEA Games 31: Bơi lội Việt Nam khó lấp khoảng trống lớn sau Ánh Viên

Trong lần tập huấn này có 9 kình ngư nam và nữ, trong đó những gương mặt được kỳ vọng là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thành Bảo, Phạm Thi Vân, Lê Mỹ Thảo…

Mất Ánh Viên, áp lực huy chương sẽ dồn lên các tay bơi nam, cụ thể là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thành Bảo, Kim Sơn… Theo đó, Nguyễn Huy Hoàng ngoài 2 nội dung đường dài 800 và 1.500m tự do sở trường, khả năng anh sẽ tranh tài thêm ở 200m và 400m tự do. Trong lúc Phạm Thành Bảo dự tranh ở 100m và 200m ếch, còn Kim Sơn và Hưng Nguyên sẽ cạnh tranh ở nội dung 400m tự do, 200m và 400m hỗn hợp.

Vì vậy, mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV ở SEA Games 31 được xem là phù hợp với các tay bơi Việt Nam.