Chuyện dài Tiktoker: Chê sao cho vừa lòng người?

Do đó, không riêng gì người trẻ mà bất cứ ai nếu chưa trang bị đủ kiến thức, kinh nghiệm làm reviewer cũng sẽ dễ dàng mắc sai sót vì lỗi mà dân “nhà nghề” hay gọi chung là non tay. Ví dụ, reviewer đó sẽ thể hiện sự chủ quan trong nhận định, so sánh hay phân tích, hoặc đưa ra các kiến giải, nhận xét hời hợt trên bề mặt do chưa nắm rõ các nguyên lý về ẩm thực Đông – Tây, cách bày trí, cách phối hợp thức ăn, thế nào là sự phá cách,… Vậy nên giới reviewer cần cẩn trọng và có sự tiếp thu các đóng góp sẽ tốt hơn, giúp chính mình có sự nghiệp sáng tạo nội dung bền vững hơn và xã hội cũng bớt đi những tranh cãi không đáng có.

Một so sánh có thể hơi khập khiễng giữa báo chí và mạng xã hội, song nếu nhìn nhận từ góc độ các cây bút bình luận giữ cột (column) chuyên gia trên báo in/ tạp chí, thường thì họ đều là những cây bỉnh bút có thâm niên, được toà soạn tin cậy đưa ra nhận định.

'Không thể nói rằng reviewer nước khác làm được thì mình cũng làm được'.

Hoặc đó là các cây bút chuyên gia trong giới học thuật, có chuyên môn về vấn đề nên được toà soạn mời tham gia bình luận. Điều này cho thấy sự thẩm định nội dung và chuyên môn vẫn luôn cần được tôn trọng trong các vấn đề mang tính khen – chê, nhằm đảm bảo tính khách quan và không gây chia rẽ trong dư luận theo những chiều hướng cực đoan, thiếu kiểm chứng.

Khen chê sao cho vừa chính xác, vừa… hợp lòng người, lại trong bối cảnh văn hoá – xã hội Á Đông, quả thực không đơn giản. Song thế hệ các nhà sáng tạo nội dung kiểu mới sẽ làm được, và phải tập thích nghi.

Vì cuộc sống còn trải dài phía trước nhiều thử thách khác, nếu chỉ vì một số khó khăn do quy định chung mà đã nản lòng, sao thành sự nghiệp “reviewer”?