Chuyến công tác thể hiện tầm nhìn mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chuyến công tác tại Mông Cổ, Ireland, Pháp và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều dấu ấn và ý nghĩa lịch sử. Chỉ vài ngày sau khi trở về từ chuyến đi New York dự các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, làm việc tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục có chuyến thăm Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ và thăm chính thức Pháp. Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam với Mông Cổ, Ireland và Pháp lên tầm cao mới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo ta tới Mông Cổ sau 16 năm; tới Ireland sau gần 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao; tới Pháp sau 22 năm và cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Theo ông Sơn, quan trọng hơn là với việc ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; thiết lập Đối tác Chiến lược lĩnh vực giáo dục đại học Việt Nam - Ireland và nâng cấp quan hệ Việt Nam - Pháp lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện. "Chuyến thăm đã đưa quan hệ hợp tác của Việt Nam với Mông Cổ, Ireland và Pháp lên tầm cao mới", ông Sơn khẳng định. Tương xứng với mối quan hệ hợp tác được nâng cấp, ông Sơn cho biết, trong chuyến đi có gần 20 văn kiện hợp tác cụ thể được ký kết, mở ra những cơ hội hợp tác mới và thiết thực hơn giữa Việt Nam với cả 3 nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Báo Quốc tế). Đặc biệt, theo ông Sơn, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo Việt Nam quyết định mở Đại sứ quán của mình tại Ireland sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ireland và đáp ứng mong mỏi của cộng đồng người Việt Nam tại Ireland. Ông Sơn khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Mông Cổ, Ireland, Pháp và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, những nước và tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác tốt và là bạn bè đặc biệt của Việt Nam chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế này. "Việc Việt Nam và Pháp nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện khẳng định bước tiến đột phá sau hơn 10 năm thiết lập và triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược. Đây sẽ là cơ sở và nền tảng vững chắc để củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", ông Sơn nhấn mạnh. Ông Sơn cho hay, Pháp đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, ngang bằng mức quan hệ hợp tác của Việt Nam với Trung Quốc, Nga, Nhật, Mỹ… "Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt nam - Pháp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị trước những thách thức quốc tế; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh cũng như quan hệ đối tác kinh tế, hợp tác vì phát triển bền vững và tự cường; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân", ông Sơn nhận định. Thể hiện tầm nhìn mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, cũng như trong chuyến công tác Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tại Cuba, chuyến công tác tại Mông Cổ, Ireland, Pháp và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 là bước tiếp tục triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội XII của Đảng, nhất là khi đất nước ta đang đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần đề cập. Theo ông Sơn, nhân dịp tham dự diễn đàn Liên Hợp Quốc ở New York và diễn đàn cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại các phiên họp chung hoặc qua gặp gỡ song phương trình bày tầm nhìn của nhà lãnh đạo của Việt Nam về thế giới hôm nay và con đường sắp tới mà Việt Nam sẽ đi. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam tăng cường chủ nghĩa đa phương, hợp tác. Ông Sơn cho hay, những chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là những trình bày về chính sách của Việt Nam và tầm nhìn của Việt Nam về thế giới đáp ứng được trông đợi chung, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm. Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức, đóng góp vào một tương lai "hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững". Riêng trong quan hệ với Pháp, ông Sơn nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tuyên bố "Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Pháp xây dựng kỷ nguyên mới cho quan hệ song phương", góp phần tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước... Đây là điều phía Pháp rất muốn nghe và hoan nghênh. Quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Theo ông Sơn, trong hội đàm, gặp gỡ với phía các nước chủ nhà, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm luôn đề cập đến cộng đồng người Việt tại nước sở tại với đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho bà con có điều kiện sinh sống, làm ăn, hội nhập và phát triển tại nước sở tại; có đóng góp xứng đáng cho nước sở tại cũng như cho sự phát triển quan hệ hợp tác song phương. Đặc biệt, ông Sơn cho hay, dù chương trình chính thức rất bận rộn nhưng người đứng đầu của Đảng và Nhà nước ta đều dành thời gian gặp gỡ để động viên, khích lệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp gỡ với trên 100 đại diện kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Pháp cũng như đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ kiều bào tại Pháp, của Hội người Việt Nam tại Pháp cho đất nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ông Sơn cho hay, trong gặp gỡ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước đã đến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn yêu cầu phải quan tâm tạo điều kiện cho bà con gắn bó đóng góp nhiều hơn cho quê hương đất nước, đồng thời nhắc nhở toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan đại diện phải làm tốt chức năng bảo hộ công dân.