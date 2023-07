Chuyển công an xử lý thuê bao sở hữu trên 10 SIM sai phạm: Đại lý 'nín thở'

Bộ TT&TT tiếp tục giao các doanh nghiệp viễn thông rà soát, làm rõ việc sở hữu các số thuê bao do tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với doanh nghiệp viễn thông; thông báo đến những khách hàng trong danh sách thuê bao sở hữu nhiều SIM, đề nghị cập nhật lại thông tin chính xác của người sử dụng/sở hữu thực số thuê bao đó.

“Việc loại bỏ các SIM thuê bao không đúng quy định là một quá trình, do vậy công việc này sẽ được liên tục rà soát và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, tại đợt xử lý lần này, Bộ TT&TT tập trung xử lý tình trạng SIM thuê bao đứng tên 1 khách hàng, không trùng khớp với người sử dụng, trên thực tế có cá nhân sở hữu hàng trăm SIM thuê bao… Tồn tại này do nhiều giai đoạn trước đây có tình trạng phát triển nóng của các doanh nghiệp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến quyền lợi của chính người sử dụng. Thậm chí, người sử dụng có thể bị liên đới nếu các SIM do mình đứng tên được sử dụng trong các hoạt động phạm pháp. Với 3 giai đoạn xử lý trong gần 2 năm qua, Bộ TT&TT cho rằng sẽ giảm triệt để được nạn SIM rác, từ đó sẽ ngăn chặn được 1 nguồn chính trong việc phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo”, đại diện Cục Viễn thông nói.

Trên thực tế, trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng cá nhân, tổ chức thực hiện kích hoạt sẵn, kích hoạt nhiều SIM thuê bao và bán, lưu thông ra thị trường nhưng không thực hiện thay đổi thông tin theo quy định. Vẫn còn việc mua, sử dụng SIM đã đăng ký thông tin của người khác không đúng quy định. Các sai phạm này bao gồm cả thuê bao có thông tin không đầy đủ, không chính xác, giả mạo giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao, lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, kích hoạt SIM.