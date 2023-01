Chuyện chưa kể về "tượng đài thời trang Punk" Vivienne Westwood

“Tôi hỏi, ‘Emma Watson là ai?’ Tôi không bao giờ xem tivi, tôi không đọc tạp chí thời trang. Họ nói rằng cô ấy từng đóng ‘Harry Potter’, và tôi trả lời, ‘Tôi chưa bao giờ xem ‘Harry Potter’.” Họ nói rằng cô đóng vai Hermione và tôi nói, ‘Ồ ra thế - cô ấy thật đáng yêu.’ Tôi chắc hẳn đã ấn tượng ít nhiều với cô ấy. Vì vậy, tôi muốn trao giải thưởng này cho Emma, người mà tôi mới gặp," Westwood nói khi trao giải cho Watson.

Thiết kế chiếc mũ nâu nổi tiếng của Pharrell Williams

Một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Pharrell là khi anh bước trên thảm đỏ Grammy 2014 với chiếc mũ nâu quá khổ. Đến cuối buổi lễ trao giải, chiếc mũ đã có một tài khoản Twitter, hiện nay nó vẫn tồn tại và có đến hơn 12.000 người theo dõi.

CNN đã xác định chiếc mũ này là Mũ Buffalo của Westwood và McLaren trong show diễn Thu Đông 1983, “Nostalgia of Mud."

Làm đầm cưới cho Carrie Bradshaw trong “Sex and the City”

Trong phim, Carrie (do biểu tượng thời trang Sarah Jessica Parker thủ vai) vốn dĩ không muốn có một đám cưới hay chiếc đầm xa hoa, nhưng khi nhìn thấy tác phẩm này của Westwood, cô đã phải lòng ngay lập tức. Westwood đã gửi cho Carrie chiếc đầm kèm theo một bức thư viết tay, và mặc dù đám cưới không diễn ra như kế hoạch, cô vẫn trông thật lộng lẫy.

Tuyệt vời đến nỗi Parker một lần nữa được phát hiện mặc chiếc đầm khi quay phần thứ hai của “And Just Like That." Để kỷ niệm 10 năm bộ phim, Westwood đã cho ra mắt phiên bản may sẵn lấy cảm hứng từ chiếc đầm./.

Nhi Nguyễn (Đẹp/Vietnam+)