Chuyện cảm động từ gia đình bé gái được chiến sĩ cảnh sát tặng còi ở Điện Biên

Trong muôn vàn khoảnh khắc ấn tượng bên lề Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, một hình ảnh cảm động đã lan tỏa và nhận được sự khen ngợi từ cộng đồng mạng. Đó là hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động tách khỏi đoàn diễu binh, tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đứng bên đường.

Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó trưởng phòng Huấn luyện và Hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát Cơ động (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) cho biết, anh không ngờ hành động tặng chiếc còi được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

“Sau khi clip được người dân chia sẻ lên mạng xã hội, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc và những lời khích lệ động viên từ người thân, bạn bè", anh hào hứng nói.