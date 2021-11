Chuyến bay chở du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau 2 năm "đóng băng"

Your browser does not support the audio element.

Toàn bộ hành trình của đoàn khách được phối hợp chặt chẽ theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch Kiên Giang. Những hành khách này mang "hộ chiếu vaccine" đến nghỉ dưỡng và du lịch tại đảo ngọc Phú Quốc.

Nghi thức phun vòi rồng đón chuyến bay đầu tiên chở khách du lịch quốc tế tới Phú Quốc.

Trên chuyến bay đầu tiên tới Phú Quốc, hành khách được trải nghiệm những hoạt động văn hóa Việt Nam trên độ cao hơn 10.000 mét với màn trình diễn ấn tượng trang phục áo dài truyền thông của Việt Nam, và nhận những món quà lưu niệm hữu ích khi đi du lịch như túi du lịch, mũ, kính và khẩu trang; tham gia tập yoga thư giãn và đặc biệt là món quà may mắn: những bộ trang sức ngọc trai nổi tiếng của điểm đến Phú Quốc.