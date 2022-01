"Chuyến bay 16 tiếng" của người dân rời TPHCM về quê ăn Tết

Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc nhiều người dân đã tranh thủ về quê từ những ngày trước, sau một năm bị "mắc kẹt" vì dịch bệnh, nên lượng khách ở thời điểm hiện nay còn không nhiều - Chị Kim Thu chia sẻ thêm.

Khu vực check-in của Vietnam Airlines tương đối thông thoáng (Ảnh: Hoàng Lê).

Chuyến bay chậm hơn 16 tiếng

Tuy nhiên, các hành khách chờ chuyến bay về Nghệ An thì không được may mắn như vậy. Lắc đầu ngao ngán tại khu vực ghế chờ, anh Đậu Đức Quý (34 tuổi) cho biết, từ 13h chiều đã bắt xe từ Biên Hòa đến TPHCM để trừ hao thời gian. Mất thêm 30 phút chờ check-in là gần 17h, anh bất ngờ nhận thông báo chuyến bay đến TP Vinh (Nghệ An) sẽ bị dời từ 18h30 ngày 27/1 sang 10h10 ngày 28/1, với lý do thời tiết xấu.

"Họ báo ở Vinh sương mù nhiều không hạ cánh được, nên hủy chuyến hôm nay. Nếu họ báo trước khi đi thì đã dễ, còn giờ chắc tôi đành ngồi đây chờ đến giờ bay mới, vì ra khách sạn lại tốn thêm nhiều tiền" - anh Quý tiếp lời.

Cũng trong tâm trạng ngao ngán xen lẫn bức xúc, anh Phan Viết Đắc (39 tuổi) cho biết cùng con gái di chuyển từ TX Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đến. "Họ không báo trước, cũng không thấy cho vào phòng chờ hay chai nước uống" - anh Đắc vừa nói. Vừa chỉ tay vào thông báo được nhận lúc 17h30, với nội dung chuyến bay VN6102 bị chuyển từ tối hôm nay đến sáng ngày mai.