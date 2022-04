‘Chuyện ấy’ sau mắc Covid-19, tại sao nam giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn?

Tuy chưa có nghiên cứu dài hạn nào để đánh giá được khả năng hồi phục của các tình trạng này nhưng nếu gặp phải các vẫn đề như trên, người bệnh cần có sự đánh giá tổng quát để có thể điều trị kịp thời, tránh để các di chứng kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục của nam giới.



Thêm vào đó, những biện pháp phòng tránh Covid-19 như giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người… cũng gây ảnh hưởng và áp lực tâm lý đến cả hai giới khi phải xa cách vợ chồng, đối tác, người yêu. Chưa kể những ảnh hưởng này còn trầm trọng hơn ở những nhóm ngành ngề do đặc thù phòng chống dịch, thường xuyên phải xa gia đình, người thân trong suốt thời gian dài như y bác sỹ, công an, bộ đội…



Thời gian dài tâm lý bị ức chế, áp lực công việc phải hoàn thành, gây nên áp lực (stress) rất lớn đặc biệt cho nam giới gây nên giảm ham muốn, ức chế ham muốn hoặc mất hoàn toàn ham muốn tình dục.



Do đó, những người vợ, người bạn đời, đối tác cần thấu hiểu vấn đề để đồng cảm, sẻ chia và động viên cùng cánh nam giới vượt qua áp lực này.



Không chỉ với nam giới, phái đẹp cũng có thể bị ảnh hưởng do Covid-19. ThS.BS Phan Chí Thành, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, gần đây cũng có nhiều chị em đến khám do ngại sinh hoạt vợ chồng sau khỏi Covid-19. Trường hợp tiêu biểu là bệnh nhân 25 tuổi, mất hẳn ham muốn, lảng tránh, thậm chí áp lực tâm lý vì không muốn quan hệ dù cả hai mới kết hôn. Tình trạng này kéo dài hai tháng không dứt, chị đến bệnh viện kiểm tra.



Theo bác sĩ, nữ giới giảm ham muốn thường do chán nản nên không muốn quan hệ hoặc muốn quan hệ nhưng lại lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, quan hệ vợ chồng đúng cách giúp kích thích hệ miễn dịch, tăng cường khả năng chống chọi với virus.



"Kể cả khi mắc Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng vẫn có thể sinh hoạt bình thường giúp cải thiện tâm lý, tinh thần, nâng cao tình cảm gia đình", ThS.BS Phan Chí Thành nói.



Ths.Bs Phạm Minh Ngọc (Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cũng cho rằng, sau khi mắc Covid-19, nam giới nên chú ý lắng nghe cơ thể của mình, đặc biệt trong chuyện chăn gối.



Nếu như có những biểu hiện như mệt mỏi, mất tập trung, thờ ơ, giảm ham muốn, lãnh cảm tình dục, cương dương kém… chúng ta hãy thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh. Đó là không hút thuốc lá, không uống rượu, bia, không sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện.



Bạn nên tập thể dục ít nhất 15-20 phút/ngày, tập các bài tập cải thiện thông khí phổi; ăn tăng hoa quả, chất xơ; hạn chế đồ ăn nhiều chất béo, thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mỡ, nội tạng động vật.



Nếu sau một thời gian, các triệu chứng trên không cải thiện, bạn nên đến ngay cơ sở chuyên khoa Nam học để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa sẽ tùy trường hợp mà thực hiện một số xét nghiệm đánh giá như hormone Testosterol, siêu âm Doppler mạch máu dương vật, đường máu, mỡ máu, chức năng thận…Từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.