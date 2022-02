Chuyên án xăng giả lớn nhất từ trước đến nay: Đề nghị truy tố 74 bị can

Do xăng mua từ Singapore có màu trắng, không giống với màu xăng đang tiêu thụ trong nước có màu vàng nhạt nên Hữu sợ bị phát hiện. Để hành vi buôn lậu được trót lọt, Hữu sử dụng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế xăng thành màu vàng nhạt giống xăng trong nước. Sau đó, xăng được sang qua các tàu bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Từ đây xăng lậu tiếp tục được bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Ngoài ra, CQĐT còn xác định, ngoài việc đưa hối lộ cho Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Các vụ việc này CQĐT đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cũng liên quan đến quá trình điều tra vụ án trên, CQĐT đã cáo buộc bà Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất tỉnh Vũng Tàu), có hành vi trong đường dây buôn lậu xăng đặc biệt lớn. Bà Dần bị CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất do Phan Thanh Hữu cầm đầu, nhưng hoạt động độc lập nên tách thành vụ án riêng để điều tra xử lý.

Được biết, bà Dần là doanh nhân có tiếng, sở hữu công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài kinh doanh xăng dầu, Dần còn chuyên xử lý chất thải, buôn bán nhiên liệu khí lỏng, rắn và đa ngành nghề khác. Đến nay, liên quan đến Công ty Hà Lộc của bà Dần, đã có 25 người bị khởi tố về hành vi "buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Nhắc lại vụ việc phanh khui đường dây xăng giả, xăng lậu của Hữu và đồng bọn 1 năm trước, ngày 6-2-2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu (tỉnh Vĩnh Long) bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TPHCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Sau đó, Công an Đồng Nai đã mở rộng điều tra. Kết quả đến nay đã đề nghị truy tố Hữu và 73 bị can. Chuyên án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ "bảo kê” nên Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.