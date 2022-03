Chụp ảnh bằng Galaxy S22 Ultra: Trí tuệ nhân tạo kết hợp phần cứng mạnh

Bạn hoàn toàn có thể dùng tính năng zoom 3x, 10x nhưng ảnh vẫn chất lượng. Điều này là do các mức zoom 3x, 10x đều được thực hiện bằng ống kính vật lý, không phải nội suy như các dòng máy rẻ tiền hơn. Ngay cả zoom lên 30x thì kha khá ảnh vẫn dùng được trên mạng xã hội.

Zoom 3x và Zoom 10x.

Mình thường xuyên sử dụng chức năng zoom của S22 Ultra, từ 3x đến 10x. Ở các mức zoom này, ảnh sẽ có cảm giác đầy đặn hơn. Ngoài ra, bạn có thể chụp được trẻ em, loài vật,... mà không phải tới quá gần khiến chủ thể mất tự nhiên.

Điểm số: 9.75/10

Một số ảnh chụp zoom 10x.

Quay Video

Khác biệt lớn nhất trên S22 Ultra chính là tính năng “Wide Shift OIS” được hỗ trợ bởi AI, giúp máy ổn định video tốt hơn, chính xác là 58%, giảm rung máy 4 lần so với Galaxy S21 Ultra.

Thêm nữa, chiếc Galaxy S22 Ultra mới sẽ cung cấp các tính năng quay phim mới, cạnh tranh tốt hơn so với iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max. Trong quá trình mình sử dụng thì thấy sự khác biệt so với S21 Ultra đời trước là rất đáng kể. Tuy nhiên, khi so với iPhone 13 Pro Max thì thật sự vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện như độ chi tiết chưa bằng iPhone, màu sắc hơi tái nhẹ. Dù sao đây cũng là một sự nỗ lực đáng ghi nhận từ Samsung.

Điểm: 9/10