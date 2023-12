Chương trình Vì tầm vóc Việt: Mong sớm ban hành Luật Dinh dưỡng học đường

Thừa dinh dưỡng có thể gây ra các bệnh mạn tính; thiếu dinh dưỡng lại ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí não và thể chất của trẻ nhỏ. Việt Nam đang phải đối mặt với cả hai vấn đề thừa - thiếu dinh dưỡng ở trẻ em. Trong khi đó, bữa ăn học đường tại nhiều trường học ở một số địa phương hiện nay vẫn chưa đảm bảo dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm, gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề dinh dưỡng cho thế hệ tương lai của Việt Nam. ‏

‏Trước thực trạng đó, ngày 20/12/2023 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 1385/CĐ-TTg về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.‏

‏Dinh dưỡng học đường: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội‏

‏Giải quyết các vấn về liên quan đến bữa ăn học đường trở nên cấp thiết, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, nhà trường, cần sự vào cuộc của toàn xã hội và cần được quan tâm và chỉ đạo của các bộ, ngành để trẻ được phát triển toàn diện trong môi trường học đường lành mạnh.‏

‏Trước đó, năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Tập đoàn TH triển khai mô hình điểm “Bữa ăn học đường‏‏ đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”. Mô hình điểm thực hiện tại 10 trường học thuộc 10 tỉnh thành ở các vùng miền địa lý khác nhau trên cả nước, gồm 5 trường mầm non tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Nam; 5 trường tiểu học tại Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và An Giang. ‏

‏Ngoài sự tập huấn kỹ càng của các chuyên gia dinh dưỡng và thể chất, các trường được chọn thực hiện Mô hình điểm cũng đồng thời được trang bị bếp ăn, thiết bị nhà bếp phù hợp cho các bữa ăn tại trường cũng như các mô hình, dụng cụ phục vụ vận động thể lực. Chương trình giáo dục dinh dưỡng được triển khai cho các giáo viên, nhân viên bếp; truyền thông tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ; hướng dẫn tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non. ‏

‏Điều quan trọng nhất, Mô hình đã xây dựng các thực đơn phù hợp cho từng lứa tuổi ở từng vùng địa lý khác nhau, để đảm bảo cân đối chế độ dinh dưỡng, giải bài toán gánh nặng kép về dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, phòng các bệnh mãn tính không lây, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ.‏