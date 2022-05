Chương trình lớp 10 mới: Một môn học có tới 11 cuốn sách giáo khoa

"Các sách phải viết theo chương trình tổng thể môn học, còn 10 cuốn hay một cuốn do mỗi nhà xuất bản thiết kế”, bà Đông nói.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Đông, Tổng Chủ biên chương trình môn Mỹ thuật - chương trình phổ thông mới cho hay, theo thiết kế chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Mỹ thuật lớp 10 có 10 yêu cầu cần đạt tự chọn trong số Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Hội họa; Đồ họa (tranh in); Điêu khắc; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh; Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; Kiến trúc.

Tuy nhiên, bà Đông cho hay lý do cụ thể về việc thiết kế ra 10 cuốn sách hay việc chia sách làm các nội dung so với sách gộp có kinh tế cho người học hơn hay không nếu tính theo giá bìa, in ấn, chỉ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mới nắm rõ được.

Riêng cuốn Chuyên đề học tập Mỹ thuật 10, chỉ trong trường hợp học sinh tự chọn chuyên đề để rèn thêm kỹ năng mới phải mua thêm.

Một môn học 11 cuốn sách, nhà xuất bản nói gì?

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới, ở cấp THPT, học sinh mỗi lớp 10, 11, 12 được lựa chọn 4 nội dung trong 10 nội dung bao gồm Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Hội họa; Đồ họa; Điêu khắc; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa; Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh; Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; Kiến trúc.

Do vậy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn 10 cuốn SGK Mỹ thuật tương ứng với 10 nội dung được quy định trong chương trình. Tuy nhiên, học sinh chỉ lựa chọn 4 cuốn sách trong số 10 cuốn sách nói trên, tùy theo điều kiện tổ chức dạy học của từng nhà trường.

"Việc biên soạn độc lập các cuốn SGK môn Mỹ thuật để phù hợp với lựa chọn của học sinh. Biên soạn gộp các nội dung này vào một cuốn sách sẽ gây lãng phí vì học sinh chỉ chọn học 4/10 nội dung Mỹ thuật theo quy định của chương trình", đại diện Nhà xuất bản này nói.

