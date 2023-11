Chương trình 'Hành trình Biển và Hoa' liên kết du lịch Lâm Đồng và Bình Thuận

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, việc liên kết, hợp tác phát triển đa chiều, đa lĩnh vực, góp phần tận dụng tốt thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn lực, tiềm năng phát triển và kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm, loại hình cung cấp cho du khách chính là nhu cầu, xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” để các địa phương phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Ninh Thuận - Bình Thuận là hai địa phương thuộc cụm tứ giác phát triển du lịch quốc gia Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết. Hai địa phương có tài nguyên thiên nhiên, văn hóa khá đa dạng và khác biệt so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Do vậy, các địa phương liên kết sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, khác biệt, có sức cạnh tranh cao so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước.



Tài nguyên phong phú, đa dạng, hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, nhất là khi tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã đi vào hoạt động góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương là những yếu tố tạo cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai tỉnh. Trong giai đoạn 2023 - 2025, hai địa phương sẽ liên kết, hợp tác trong phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương; quảng bá xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo được hiệu ứng tốt trong việc giới thiệu, quảng bá sâu, rộng hình ảnh du lịch Ninh Thuận - Bình Thuận…

Mở rộng liên kết điểm đến

Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, Bình Thuận đang có nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng có những thách thức không nhỏ để phát triển ngành Du lịch nhanh và bền vững.