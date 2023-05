‘Chuồng cọp’ càng kiên cố, khi xảy ra cháy càng khó khăn thoát nạn

“Việc làm này gây mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy. Bởi, vật liệu các gia đình sử dụng để gia cố thường bằng sắt thép, bê tông kiên cố, gây cản trở cho công an tiếp cận hiện trường khi hỏa hoạn xảy ra để dập lửa và giải cứu nạn nhân”, vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết thêm, những nhà dạng ống gần như chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang. Khi có cháy, lối này đã bị khói, lửa chặn nên phương thức tối ưu nhất của lực lượng phòng cháy, chữa cháy là phải cắt dỡ những lồng sắt để mở đường cứu nạn.

“Thời gian cắt các lồng sắt khá lâu dẫn tới không kịp cứu người. Lồng sắt nào càng được gia công kiên cố thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản càng lớn”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá.

Mỗi gia đình cần chuẩn bị phương án thoát nạn khi xảy ra cháy