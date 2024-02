Chuỗi vi phạm ở vụ 2 người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh nhau trên vành đai 2

Liên quan đến vụ việc 2 người điều khiển xe máy liên tục tạt đầu ô tô và hành hung người khác ở đường vành đai 2 trên cao, Đội CSGT đường bộ số 4- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Minh Khai và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục quá trình tra.

Theo cơ quan Công an, khoảng 16h ngày 25/2, chị N.P.T.A. (28 tuổi, trú tại quận Long Biên) đi ô tô ở đường vành đai 2 trên cao (hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở).

Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), ô tô của chị N.P.T.A. bị xe máy mang BKS 29H1-747.96 do Trần Văn Hiệp (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) điều khiển chở theo Trịnh Thịnh (44 tuổi, trú tại quận Ba Đình) lạng lách, tạt đầu.

Hai người đi xe máy liên tục tạt đầu ô tô, gây gổ với người đi đường

Không dừng lại ở đó, hai người này còn đập vào xe của chị N.P.T.A. rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gổ với 2 nam thanh niên đi xe con mang BKS 30K – 840.XX.