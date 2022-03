Chuối tiêu tắc biên quay đầu bán giải cứu, giá rẻ chưa từng có 5.000 đồng/kg

Đứng trước container với hàng nghìn thùng chuối tiêu xếp la liệt ở Hoàng Mai (Hà Nội), anh Phạm Thành Long cho biết, anh nhận vận chuyển 2.700 thùng chuối từ Đồng Nai ra Lạng Sơn. Tuy nhiên, 22 ngày nằm ở cửa khẩu, không thông quan được nên số chuối bên trong bắt đầu chín khiến anh phải vội vàng quay đầu bán lẻ dọc quốc lộ 1A từ Lạng Sơn quay về Đồng Nai nhằm thu hồi vốn.

“Với 2.700 thùng chuối, nếu may mắn thì bán hết, gỡ được cước xe. Không may mắn thì mất cả chì lẫn chài, cả tháng vất vả không có công. Giờ chủ vựa do không bán được hàng nên còn mất nhiều hơn mình thì mình cũng không nỡ lấy tiền công của họ, đành đứng bán thanh lý với giá 40.000 đồng/thùng”, anh Long nói.

Anh Long cho biết thêm, nhiều lái xe chờ cả tháng không thông quan được phải bán cả xe ngay trên cửa khẩu cho các mối buôn với giá từ 60-70 triệu đồng. Tuy nhiên, có những xe để lạnh hoặc bị sốc nhiệt, chuối bị thâm đen, không ai mua phải đổ bỏ hết, không vớt vát được đồng nào.