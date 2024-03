Chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế đỉnh cao sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm

Chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế Musical Seasons 24/25 do Nhà hát Hồ Gươm khởi xướng với mục đích đưa âm nhạc đỉnh cao, đặc biệt là âm nhạc cổ điển đến với công chúng Hà Nội nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung một cách thường xuyên với những buổi biểu diễn chất lượng ngang tầm thế giới.

Four SeasonsConcert mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế này. Tại chương trình, lần đầu tiên giới mộ điệu sẽ được thưởng thức tổ khúc Bốn mùa (Four Seasons) của nhà soạn nhạc thiên tài người Ý Antonio Vivaldi vào đúng dịp kỷ niệm 300 năm ra đời một trong những tác phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất trong lịch sử âm nhạc ngay tại Hà Nội.

Bản giao hưởng Bốn mùa sẽ do chính các nghệ sĩ từ Nhà hát Opera hoàng gia Versailles biểu diễn. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Versailles biểu diễn tại Việt Nam. Hai đêm diễn vào ngày 21/4 và 22/4 tới nằm trong tour diễn quốc tế thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 300 năm ra đời tác phẩm The Four Seasons.

Four Seasons Concert là kết quả hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera hoàng gia Versailles tháng 7/2023 khi đoàn nghệ sĩ Pháp sang Việt Nam.