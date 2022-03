Chuối 5.000 đồng, thanh long 4.000 đồng/kg chất đống đầy vỉa hè

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho hay, xuất khẩu rau quả trong tháng 2/2022 tiếp tục giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung hai tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành hàng này chỉ đạt 508,7 triệu USD, giảm 9,6% so với năm 2021.

Đáng nói, xuất khẩu rau quả sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc trong hai tháng đầu năm chỉ thu về 261,2 triệu USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do phía Trung Quốc thực hiện chính sách “zero Covid” khiến xe nông sản bị ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Cùng với đó, từ 1/1/2022, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phải thực hiện theo Lệnh 248 và Lệnh 249 về quản lý giám sát an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.