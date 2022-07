Djokovic khả năng cao sẽ không được dự US Open 2022 (Ảnh: AP).

Cựu huyền thoại quần vợt John McEnroe chia sẻ trước báo giới: "Chúng ta phải tìm cách để Djokovic được tham dự US Open. Một huyền thoại quần vợt và là cựu vô địch của giải đấu không được tham dự giải đấu này thực sự là điều khó chấp nhận được. Nên nhớ cậu ấy vừa vô địch Wimbledon.

Tôi không đồng ý với quyết định từ chối tiêm vaccine của Djokovic nhưng thật buồn nếu như chúng ta dùng lựa chọn ấy làm lý do để loại Djokovic khỏi US Open. Cậu ấy lỡ hẹn Australian Open nhưng thời điểm bây giờ đã rất khác rồi. Đại dịch đã qua đi và tôi nghĩ không hợp lý khi cấm Djokovic chơi tại US Open".

HLV của Djokovic, Goran Ivanisevic thì cho rằng học trò của mình đang bị đối xử bất công: "Djokovic xứng đáng vô địch Wimbledon, khi chơi một trận đấu tuyệt vời với Nick Kyrgios.