Chứng kiến bạo lực gia đình khiến trẻ trở nên chống đối xã hội

Trẻ trở nên chống đối xã hội hoặc thu mình vì chứng kiến bạo lực gia đình

Việc liên tục chứng kiến khiến đứa trẻ luôn ở trong tâm trạng bất an, trong đầu luôn ám ảnh với những hình ảnh người mẹ bị cha lạm dụng bạo hành. Chúng dễ lâm vào tình trạng hoảng loạn do những hình ảnh khủng khiếp sẽ bị tái kích hoạt mỗi khi đứa trẻ tiếp xúc với một kích thích khiến gợi nhớ lại sự kiện bạo hành trong quá khứ. Có thể chỉ là một giọng nói to, tiếng sập cửa hay tiếng bước chân dồn dập...

Đáng buồn là những ám ảnh, lo lắng này sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ tới khi trưởng thành, trở thành rối loạn stress sau sang chấn (một dạng rối loạn tâm thần).

Những đứa trẻ chứng kiến bạo hành trong gia đình khi đến tuổi đi học sẽ phát triển những đặc điểm chống đối xã hội. Bên cạnh đó, chúng luôn chìm ngập trong một tâm trạng tiêu cực và cảm giác tội lỗi về những hình ảnh lạm dụng mà chúng đã chứng kiến. Vì vậy chúng thu mình, không tương tác với bạn bè và càng không hình thành được kỹ năng xã hội, không có năng lực hiểu và kiểm soát cảm xúc.