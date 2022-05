Chứng khoán Việt 'hóa gấu', vốn hóa bốc hơi hơn 52 tỷ USD.

Điểm nóng phái sinh

Thị trường cơ sở đang trở nên ảm đạm thì một lượng lớn dòng tiền bắt đầu chạy sang thị trường phái sinh, đặt cược vào những quyết định nóng vội với tâm lý gỡ lỗ, phòng ngừa vị thế cho việc nắm giữ cổ phiếu cơ sở.

Trong phiên 13/5, tổng giá trị giao dịch chứng khoán phái sinh lập một kỷ lục mới với trên 55.710 tỷ đồng. Mức thanh khoản này cao gấp 2,4 lần mức thanh khoản thị trường cơ sở trong cùng ngày và vượt trội so với mức bình quân chỉ quanh 20.000 tỷ đồng trước đó. Báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2022 tăng trưởng đột biến. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt hơn 4,05 triệu hợp đồng và giá trị giao dịch theo danh nghĩa hợp đồng là 591.000 tỷ đồng . Như vậy tính bình quân, khối lượng giao dịch đã tăng 57% đạt 202.670 hợp đồng/phiên và giá trị bình quân đạt 29.550 tỷ đồng , tăng 53% so với tháng 3. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh cũng tiếp tục tăng trưởng. Tính đến cuối tháng 4, thị trường ghi nhận có 973.155 tài khoản giao dịch phái sinh, tăng thêm 4,7% so với tháng trước. Tuy nhiên các chuyên gia chứng khoán đều khuyến nghị thị trường phái sinh nên chỉ sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro (hedging) và tìm hiểu rõ ràng, chứ không nên nóng vội đặt lệnh sẽ rất nguy hiểm. Bởi hiện tại chứng khoán phái sinh Việt Nam mới chỉ xây dựng trên bộ chỉ số VN30, do đó việc mất tiền trên phái sinh rất khó kiếm lại khi phải đáo hạn mỗi tháng, thị trường này khác biệt hoàn toàn so với việc nắm giữ cổ phiếu cơ sở của doanh nghiệp có giá trị lâu dài.

Trong một chương trình gần đây, Kinh tế trưởng SSI Phạm Lưu Hưng cũng xác nhận chuyện nhà đầu tư chạy sang phái sinh là bình thường, nhất là trong thị trường giá xuống như hiện nay. Đó là bởi vì phái sinh có thể giao dịch trong ngày nên khả năng kiếm lợi nhuận nhanh hơn, tuy nhiên điều này cũng khiến thị trường chung khó lường hơn.

Trong khi CEO Passion Investment Lã Giang Trung khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng bởi biến động trên thị trường phái sinh là rất lớn, chỉ số có thể giảm sàn rồi lại được kéo tăng trần ngay trong ngày.