Chứng khoán trước giờ giao dịch 23-9: Lãnh đạo Thế Giới Di Động đua nhau chốt lời

Một số thông tin liên quan doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư có thể điểm tin sơ qua trước giờ giao dịch. * ITA: Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26-9 do công ty này tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó. * KPF: HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu KPF của Công ty CP Đầu tư Tài sản Koji từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 26-9 do công ty này chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá thời hạn quy định. * NLG: Ông Nguyễn Nam, con trai ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 25-9 đến 24-10. Tương tự, ông Nguyễn Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Quang, cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 26-9 đến 25-10. Nếu giao dịch thành công, tỉ lệ sở hữu của ông Nam sẽ tăng lên 0,44% (tương đương 1,6 triệu cổ phiếu NLG), còn ông Hiệp sẽ tăng lên 0,61% (tương đương 2,3 triệu cổ phiếu). Diễn biến của thị trường trong tuần qua. Nguồn: Fireant * DXG: Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã mua vào 2,35 triệu cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh vào ngày 13-9, nâng tỉ lệ sở hữu lên 11,07% (tương đương 79,8 triệu cổ phiếu DXG).

* VNS: Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS),đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 25-9 đến 24-10 để cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn này sẽ giảm xuống còn 10,14%. (tương đương 6,8 triệu cổ phiếu). * MWG: Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG), đã bán thành công 1 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 9-9 đến 19-9 theo phương thức khớp lệnh trên sàn, giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 2,2% (tương đương 32,4 triệu cổ phiếu). Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT Thế giới Di động, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 25-9 đến 24-10. Mục đích là để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, tỉ lệ sở hữu của ông Lượm giảm xuống còn 0,15% (tương đương 2,2 triệu cổ phiếu MWG). Chi trả cổ tức: * SNC (UpCoM): Ngày 10-10, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (mã chứng khoán: SNC) trả cổ tức năm 2023, tỉ lệ 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng 11-9. Ngày giao dịch không hưởng quyền 10-9. *GDA (UpCoM): HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) vừa có quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu gần 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỉ lệ 20% - tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. *PAC: Ngày 18-10, Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (mã chứng khoán: PAC) sẽ trả cổ tức năm 2023 đợt 2 bằng tiền, tỉ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27-9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30-9. *SSI: Ngày 18-10, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23-9 và ngày đăng ký cuối cùng là 24-9.