Chứng khoán sắp qua cơn “bĩ cực”?

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 460/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức Trại hè Việt Nam 2022 dành cho thanh niên, sinh viên Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Các hoạt động này sẽ diễn ra tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An và Lễ bế mạc tại thành phố Vũng Tàu.